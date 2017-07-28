أردوغان: إزالة البوابات الإلكترونية الإسرائيلية من أمام المسجد الأقصى "خطوة غير كافية" .

انقرة 28 يوليو 2017 (وال)- اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم اول امس الاربعاء إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزالة البوابات الإلكترونية من أمام المسجد الأقصى "خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها لا تزال غير كافية". وأوضح أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /الأناضول/ "إن إسرائيل تحاول تدمير الطابع الإسلامي للقدس عبر ممارسات جديدة تقوم بها كل يوم من خلال الاستفادة من حالة الضعف التي يعاني منها المسلمون في الوقت الراهن" داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام باحترام حقوق الإنسان واتفاقيات القدس. واضاف "يجب ألا يغلق باب المسجد الأقصى في وجه مسلمي العالم". وشدد أردوغان على ضرورة أن تتجنب إسرائيل القيام بممارسات "تضع المنطقة على حافة النار وأن تتوقف عن تهديد الآخرين إذا أرادت العيش بسلام في هذا العالم".