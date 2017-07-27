قائمة المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم لملاقاة نظيره المصري الودية .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني الأول للمحليين التي ستخوض المباراة الودية أمام المنتخب المصري في الثالث من شهر أغسطس القادم بمدينة الإسكندرية. وضمت القائمة 19 لاعبا هم : عبد السلام امسلم، مفتاح عبد الحميد، أحمد عزاقة، أسامة شطيبة، أحمد التربي، أحمد رمضان، أنور مخلوف، إدريس الضراط، المعتصم صبو، ربيع المبروك، علي الأوجلي، سفيان عمران، إبراهيم العجيل، عبد العاطي العباسي، فيصل البدري، مؤيد القريتلي، سالم بلعيد، يحي الزليتني، أحمد أبودبوس . ...(وال) ...