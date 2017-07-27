حفل تكريم للغواص مفتاح قرقوم (الرايس الفيتاحي).

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- أقام شباب المدينة القديمة بطرابلس مساء اليوم الخميس حفل تكريم لأول غواص ليبي مؤسس رياضة الغوص الليبية الرايس "مفتاح قرقوم" (الفيتاحي) بالمدينة القديمة بزنقة "فرنسيس" تقديرا لإسهاماته الريادية في مجال الغوص والرياضة البحرية الليبية. وحضر حفل التكريم العديد من الشخصيات وزملاء السباح ورئيس شركة "دماسك ليبيا" السيد مصطفى إسكندر وعبد العظيم الجروشي رئيس الاتحاد الليبي للسباحة والسيد عادل البيباص عضو الاتحاد الليبي لبناء الأجسام والسيد عبداللطيف قدور أحد المشرفين على حفل التكريم والفنان القدير " إسماعيل العجيلي " الذي قدم لمحات تاريخية عن حياة السباح "الفيتاحي" وعدد من المؤرخين بمدينة طرابلس والمدينة القديمة وفرقة طرابلس بقيادة الفنانين محمد أبوجراد وناصر الهمالي الذين قدموا أغاني تراثية ومن بينها أغنية "عالموجه عايشين سهاره" للفنان الراحل خالد سعيد والعديد من الأغاني الطربية. كما اشتمل حفل التكريم على معرض للصور الشخصية للسباح "مفتاح قرقوم" وصورة زيتية رسمت تكريما له . وقدمت للغواص الليبي العديد من الهدايا والجوائز التقديرية العينية تكريما له. السيد "عادل البيباص " أحد المشرفين على حفل التكريم قال إن هذه فرصة سعيدة جدا وهذا الحضور الطيب لتكريم رائد من رواد السباحة في ليبيا في رياضة الغوص وسباحة الأعماق، هذه الشخصية المحبوبة لدى الجميع والتي أسهمت في تخريج العديد من السباحين والغواصين ونتمني له طول العمر والصحة . من جهته ألقى السيد "مصطفى إسنكدر " رئيس شركة "دماسك" كلمة قال فيها إنه في ظل عدم الاهتمام بالرواد في شتي المجالات وليس السباحة فقط رأينا تكريم علم من أعلام السباحة في لبييا الرايس الفيتاحي وهو شخصية غنية عن التعريف في مجال الغوص وسباحة الاعماق، قدم للسباحة الليبية العديد من السباحين في رياضة الغوص، ونشكر كل من أسهم معنا في تكريم هذه الشخصية الرياضية. السيد "عبد اللطيف قدور" أحد المساهمين في فعاليات حفل التكريم قال إنه سعيد جدا أن يرى الفرحة اليوم على وجه السباح الرايس الفيتاحي وهو رائد من رواد السباحة الليبية ومؤسس نادي برج أبوليله وحضور العديد من الشخصيات الرياضية وشباب منطقة المدينة القديمة والقنوات الفضائية تكريما واحتفالا بهذه الشخصية. ويعتبر "الفيتاحي" وهو الاسم الذي يطلق عليه، أحد مؤسسي نادي برج أبوليلة سنة 1981 للغوص في ليبيا، وقد درب العديد من الغواصين الليبيين وأسهم في إنجاح رياضة الغوص، وقد استعانت به إدارة الموانئ وشركة الإنقاذ البحري في العديد من المرات لتدريب العناصر الفنية في مجالات الغوص وسباحة الأعماق. كما شارك في العديد من الدورات الخارجية من بينها "دورة الضامن" التي أقامتها الشركة البولندية للغوص وله علاقات مع العديد من مراكز الغوص في إيطاليا وأسبانيا وهولندا. الغواص الليبي "مفتاح قرقوم" من مواليد سنة 1942 ويعاني هذه الأيام من وعكة صحية، وفي لفتة وفاء من شباب المدينة القديمة وشركة "دماسك ليبيا" تم تكريم "قرقوم" تقديرا وعرفانا له لما قدمه من جهود مضنية في سبيل انتشار رياضة الغوص. ...(وال)...