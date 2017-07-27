\" السراج \" يفند مايتردد بخصوص منحه الاذن لقوات ايطالية بدخول المياه الاقليمية الليبية ، ويؤكد بأن ذلك لاصحة له بالمطلق .

طرابلس 27 يوليو 2017 ( وال ) - فند رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" مايتردد بخصوص منحه الاذن لقوات ايطالية بدخول المياه الاقليمية الليبية مؤكدا بأن مايتردد حول هذا الموضوع لا اساس له بالمطلق ، مشددا بأن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه .

وقال \" السراج \" في بيان له مساء اليوم الخميس \" ان هذه المزاعم عارية عن الصحة وتدخل ضمن محاولات التشويش على ماتم انجازه في لقاء باريس من تفاهمات تساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وانهاء مرحلة المساومات والمناكفات والفوضى .

وبين \" السراج \" ان ماتم الاتفاق عليه مع الحكومة الايطالية هو استكمال برنامج دعم خفر السواحل بالتدريب والتسليح بما يمكنه من انقاذ المهاجرين ومواجهة المنظمات الاجرامية التى تقف وراء الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب ، اضافة الى دعم وتجهيز حرس الحدود وتزويده بمنظومة الكترونية لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا .

ودعا ابناء الوطن كافة للالتفاف صفا واحدا والانطلاق للمرحلة الجديدة التى بدأت نحو المصالحة والبناء ، مطالبا بالكف عن العبث ومراعاة مصلحة الوطن .



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