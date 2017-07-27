\" سيالة \" يحذر من تحويل الصراع السياسي في فلسطين الى صراع ديني .

القاهرة 27 يوليو 2017 ( وال ) - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" أن القدس الشريف والمسجد الأقصى يعتبران خط أحمر لا يقبل العرب والمسلمين في كافة أرجاء المعمورة المساس بهما ، و يرفضون بشكل قاطع عملية تهويد القدس أو تغيير طابعها العربي و الإسلامي .

وطالب \" سيالة \" في الكلمة التى ألقاها اليوم الخميس في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية بشأن تطورات الوضع في القدس الشريف المنعقد اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة ، باصدار قرار يدعم حماية الأراضي المقدسة ويوقف أي اعتداء من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وحذر \" سيالة \" من تحويل الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني سيؤدي في نهاية المطاف إلى أشعال حرب دينية اذا ما استمر الاحتلال الاسرائيلي في ممارساته العدوانية التى من شأنها ان تغير الوضع التاريخي القائم في القدس و المسجد الأقصى ، مؤكدا على رفض الجميع التام للهيمنة الإسرائيلية على المسجد الأقصى والأعتداءات المتكررة في حق المسلمين والمتمثلة في منعهم من ممارستهم لشعائرهم الدينية في الأماكن المقدسة بحرية و دون أي اعتداءات أو إعاقات.

يشار بأن أجتماعا طارئا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بدأ اليوم الخميس، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" وبرئاسة الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، للنظر في موضوع الاعتداءات التى قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤخرا في مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى الشريف.



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