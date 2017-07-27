السعودية والسودان يوقعان اتفاقيتي تعاون في مجالي الاتصالات والكفاءات الطبية .

جدة 27 يوليو 2017 (وال)- وقعت السعودية مع السودان اليوم الخميس مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وبرنامجا تنفيذيا في مجال الاستفادة من الكفاءات الطبية. وذكرت مصادر اعلامية سعودية ان التوقيع على مذكرة التفاهم والبرنامج التنفيذي جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة السعودية - السودانية المشتركة السادسة في جدة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف إلى تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.