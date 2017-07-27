بريطانيا: انتهاء العمل بمبدأ التنقل الحر للاوروبيين في مارس 2019 .

لندن 27 يوليو 2017 (وال)- قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس انها ستنهي العمل بمبدأ التنقل الحر للمواطنين الاوروبيين في بريطانيا مع نهاية المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بحلول مارس 2019. واوضح وزير الهجرة البريطاني براندون لويس في تصريح ان نظاما بريطانيا مستقلا للهجرة سيطبق بشكل رسمي ابتداء من خريف 2019. وذكر ان التنقل الحر لغرض السياحة او العمل للمواطنيين الاوروبيين هو مبدأ أساسي للاتحاد الاوروبي اذ سيتم وقف العمل به بمجرد اتمام اجراءات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مبينا ان الحكومة ستعرض قانون الهجرة الجديد على البرلمان في غضون العام المقبل. وجاء تعليق وزير الهجرة متزامنا مع اعلان وزيرة الداخلية امبر راد اليوم الخميس تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة دور الهجرة الاوروبية في بريطانيا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.