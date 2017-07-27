مقتل 9 جنود أثناء تحرير باحثين مختطفين في نيجيريا .

أبوجا 27 يوليو 2017 - (وال) - لقي تسعة جنود نيجيريين مصرعهم خلال عملية تحرير 10 باحثين جامعيين كانوا مختطفين بواسطة جماعة "بوكو حرام" ، حسبما أفادت اليوم مصادر حكومية. وجرت العملية ليلة أمس الأربعاء، بعد يوم واحد من اختطاف الأكاديميين العاملين في جامعة مايدوجوري بقرية جيبي التابعة لولاية بورنو، التي تعد إحدى المناطق الأكثر تضررا جراء الجماعة الإرهابية. وخلال المواجهات، قتل ثمانية جنود وضابط، حسبما أوضح متحدث باسم الجيش، الذي ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وكان الباحثون في قسم الجيولوجيا بالجامعة قد تم إرسالهم بواسطة الشركة الوطنية للنفط من أجل البحث عن آبار جديدة في حوض تشاد.