مقتل ثلاثة في اشتباكات مع دخول إضراب فنزويلا يومه الثاني .

كراكاس 27 يوليو 2017 (وال) - قال مكتب الادعاء في فنزويلا اليوم الخميس إن ثلاثة أشخاص قتلوا في اشتباكات خلال اليوم الأول من إضراب قادته المعارضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو. وخلال اليوم الثاني من الإضراب، الذي بدأ يوم الأربعاء، استمر إغلاق عدد كبير من الشوارع التي خلت كذلك من المارة. ويهدف الإضراب للضغط على مادورو لإلغاء اقتراع مثير للجدل يهدف لانتخاب هيئة تشريعية جديدة الأسبوع المقبل. وقال مكتب الادعاء إن شابا عمره 23 عاما لقى حتفه في ولاية ميريدا بغرب البلاد كما قتل فتى عمره 16 عاما في حي بيتاري الفقير في كراكاس خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يوم الأربعاء. وكان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل رجل عمره 30 عاما في ولاية ميريدا الجبلية.وفي مواجهة ضغط دولي مكثف، بما في ذلك تهديد بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية، يقول مادورو إنه سيجري يوم الأحد الانتخابات لتشكيل الهيئة التي تعرف باسم الجمعية التأسيسية بوصفها السبيل الوحيد لتمكين الشعب وإرساء السلام في فنزويلا. وقتل 106 أشخاص على الأقل منذ أن بدأت المعارضة احتجاجات مناهضة لحكومة البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في أبريل مطالبة بانتخابات تنهي ما يقرب من عقدين من الحكم الاشتراكي.