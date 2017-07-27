الأمن التركي يلقي القبض على 26 مشتبها بالانتماء لداعش .

إسطنبول 27 يوليو 2017 يوليو 2017 (وال) -ألقت قوات الأمن التركية اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول، القبض على 26 شخصا مشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي. ووفقا للانباء قامت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، بتنفيذ عملية أمنية على 14 عنوانا، في وقت متزامن، وأسفرت عن القبض على 26 شخصا بينهم 17 أجنبيا. وكانت الأجهزة الأمنية تحققت من وجود ارتباط بين المشتبه بهم وتنظيم داعش، وسفرهم بشكل مستمر إلى مناطق الاشتباكات في سوريا. وعثرت قوات الأمن في منازل المشتبه بهم على وثائق ومواد رقمية للتنظيم.