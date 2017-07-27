الاتحاد الاوروبي : جاهزون لبحث توسيع عملية صوفيا داخل المياه الليبية .

بروكسل 27 يوليو 2017 (وال) - أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية " كارلوس دي غورديجيولا " جاهزية الاتحاد الأوروبي لتوسيع إطار عملية صوفيا البحرية للبحث والإنقاذ، من أجل تمكينها من العمل داخل المياه الإقليمية الليبية. و نقلت وكالة الانباء الايطالية (آكي) عن " دي غورديجيولا " قوله إن توسيع إطار العمل إلى داخل المياه الليبية لا يمكن أن يحدث دون طلب من السلطات الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود قرار أممي بهذا الشأن. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية صوفيا عام 2015 من أجل المساعدة في عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين الذين يحاولون اجتياز المتوسط وصولاً إلى أوروبا، قبل أن يتم توسيعها لتشمل تدريب عناصر خفر السواحل الليبية ومراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة لحظر توريد السلاح لليبيا. وتعمل طواقم صوفيا في المياه الدولية المقابلة للسواحل الليبية على تعقب مهربي البشر وتدمير مراكبهم وإنقاذ المهاجرين واقتيادهم إلى الموانئ الإيطالية، وقد تم تمديدها مؤخراً حتى منتصف العام القادم. هذا ومن المتنظر أن يتوجه قائد عملية صوفيا " إنريكو كريدندينو" إلى ليبيا نهاية شهر أغسطس القادم من أجل بحث مسالة توسيع نطاق عمل صوفيا مع السلطات الليبية. ...( وال ) ...