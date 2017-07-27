مجلس الدوما الروسي يوافق على مشروع قانون يسمح بتقديم مساعدة طبية عن بعد .

موسكو 27 يوليو 2017( وال ) - وافق مجلس الدوما الروسي " البرلمان " على مشروع قانون يسمح بإعطاء وصفات طبية إلكترونية وتقديم مساعدة طبية عن بعد . ويمنح مشروع القانون الذي تم إقراره بإجماع (412 نائبا) الأطباء إمكانية إعطاء وصفات طبية بشكل إلكتروني وإمكانية تلقي المريض استشارة من طبيبه المعالج عن بعد ، وذلك بعد زيارة العيادة أو إجراء فحص للمريض . وسبق أن عرض هذا المشروع الذي من المفترض أن يبدأ العمل بع مع حلول 2018 على النواب للمرة الثانية في 19 يوليو الجاري حينما أدخل إليه تعديل يمنع الأطباء من إجراء التشخيص عن بعد. ونقلت مصادر اعلامية عن رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون حماية الصحة " دميتري موروزوف " بأن هذه الوثيقة خضعت لـ "تنقيح جدي" ، موضحا أن المساعدة الطبية التي تقدم عن بعد يجب أن تتفق مع المعايير الطبية المتبعة في البلاد ، كما تخضع المعلومات التي تتضمنها هذه الاستشارات لأخلاقيات السر الطبي. ...( وال )...