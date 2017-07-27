وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق يلتقي ببعض عضوات المجالس البلدية .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال) - إلتقى وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو ظهر اليوم الخميس بطرابلس ببعض عضوات المجالس البلدية وذلك بحضور النائبة بمجلس النواب عن بلدية حي الاندلس. وتركز اللقاء حول دور المرأة الفعال بالمجلس البلدي وما هي المشاريع المستقبلية للمرأة والطفل بداخل البلدية وابراز العراقيل التي تواجه المرأة داخل البلدية والعمل على حلحلة هذه العراقيل التي تواجه المرأة والطفل . وقد تم التطرق الى احد المواضيع وهي المسابقة التي اقامتها منظمة اليونسيف المعنية بالام والطفل وذلك خلال اتفاقها السابق مع وزارة الحكم المحلي والمنظمات الدولية . وطلب عضوات المجالس البلدية من وزير الحكم المحلي ، إمكانية التنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية من أجل عقد لقاءات واجتماعات لمعالجة بعض القضايا التي تواجه البلدية . ..(وال).