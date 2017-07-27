عميد بلدية سرت يبحث مع مدراء المصارف العاملة بالمدينة أزمة نقص السيولة النقدية .

سرت 27 يوليو 2017 (وال) - خصص الاجتماع الذي عقده عميد بلدية سرت " مختار المعداني " اليوم الخميس مع مديري المصارف التجارية العاملة بسرت، لمناقشة أزمة النقص الحاد في السيولة المالية بالمصارف العاملة بالمدينة ووضع حلول جذرية لها. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان الاجتماع تم الاتفاق فيه على ضرورة استئناف عمل المصارف بالمدينة باستثناء المصارف التي ما تزال مقراتها تحت الصيانة. ...( وال ) ...