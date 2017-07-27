مستشفى الأطفال ببنغازي يحذر من وقوع كارثة إنسانية لأطفال نقص المناعة المكتسبة .

بنغازي 27 يوليو 2017 (وال) - ناشد المكتب الإعلامي لمستشفى الأطفال ببنغازي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأطفال المصابون بنقص المناعة المكتسبة . وأوضح مدير المكتب الاعلامي " هدى كويري " أن هؤلاء الأطفال المصابون بنقص المناعة المكتسبة يعانون من نقص حاد وكبير في الاحتياجات العلاجية والغذائية من أدوية ومضادات حيوية وهذا ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية داخل المستشفى. وأكدت " كويري " في تصريحات صحفية أن أهم المشاكل التي تواجه أطفال نقص المناعة هو غلاء الأدوية ، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مضادات حيوية غالية الثمن، لافته إلى أن منهم من يعاني من تضخم في الكبد وفقر الدم. وأضافت بأن بعض الحالات الموجودة داخل أقسام المستشفى تحتاج إلى زرع نخاع ، كما تختلف التغذية لهذه الحالات عن غيرها ، داعية مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وفاعلي الخير بتقديم المساعدة لهؤلاء الأطفال وأسرهم والتخفيف من أوجاعهم. ...( وال ) ...