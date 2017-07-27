رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع رئيس برنامج الأمم المتحدة الانمائي .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال) - اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس برنامج الإمم المتحدة الانمائي أتشيم ستينر وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات بين الامم المتحدة والمؤسسة المنعقدة خلال هذا الاسبوع بمقر الامم المتحدة في نيويورك . وتناول الإجتماع سبل التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة فيما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة والمساهمة في تحفيز الإقتصاد المحلي في مناطق الانتاج والعمليات النفطية بالدخول في برامج مشتركة لبناء القدرات و خلق الوظائف وفرص العمل في المجالات المختلفة . وذكرت مصادر المؤسسة الوطنية للنفط انها تعمل حاليا بالتعاون مع شركائها على دراسة مجموعة من المبادرات والاطر الخاصة بالتنمية المستدامة والقيمة الاقتصادية المحلية والإصحاح البيئي في مناطق الانتاج والعمليات النفطية بهدف الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية المتخصصة لبناء شراكات وتعاون معها . ..(وال)..