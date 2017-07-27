الأمن المركزي رأس جدير يدعو الأجهزة الأمنية للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود والمحافظة على ثروات البلاد.

راس اجدير 27 يوليو 2017 (وال)- تمكن عناصر جهاز الأمن المركزي رأس جدير، من ضبط عدد من المركبات الآلية المملوكة للمهربين التي تقوم بتهريب الوقود للدول المجاورة عبر قنوات فتحت مؤخرا على الطريق الصحراوي جنوب منفذ رأس جدير. وأوضح جهاز الأمن المركزي رأس جدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم إتحاد الإجراءات القانونية وإحالة المعنيين للجهات ذات الاختصاص، داعيا كافة الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للقضاء على هذه الظواهر السلبية والمحافظة على ثروات الشعب الليبي من النهب والسرقة . ...( وال ) ...