عميد بلدية سرت يبحث مع المدير التنفيذي لجمعية الامداد الخيرية احدى المؤسسات المساهمة في تنفيذ مشاريع اليونسيف بسرت.

سرت 27 يوليو 2017 (وال)- عقد بمقر ديوان بلدية سرت امس الاربعاء اجتماع ضم عميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدى والمكلف بمتابعة ملف التعليم صالح عياد ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي مع المدير التنفيذى لجمعية الامداد الخيرية احدى المؤسسات التي تقوم بتنفيذ مشاريع اليونسيف بسرت وعدد من مسؤولى الجمعية .وخصص الاجتماع لوضع خطة عمل لجمعية الامداد الخيرية في تنفيذ مشروعها ببلدية سرت وذلك ضمن تنفيذ اربعة مشاريع تابعة لليونسيف . واوضح مصدر اعلامي بالمجلس البلدى سرت لمراسل وكالة الانباء الليبية ، ان الجمعية ستقوم بتنفيذ صيانة عدد عشر مؤسسات تعليمية بالبلدية بالاضافة الى مشروع صيانة المرافق الصحية وشبكات المياة بالمؤسسات التعليمية المستهدفة بالصيانة . واشار المصدر الى بلدية سرت ستتولى تكليف ادارة المشروعات باعداد مقايسات الصيانة للمؤسسات التعليمية واحالتها للجمعية خلال الفترة القريبة . من جهتة قال عميد البلدية ان جمعية الامداد الخيرية ستعمل على تقديم اكثر من ألف سلة مواد تنظيف لتوزيعها على الاسر ذوي الدخل المحدود واصحاب الاسر الكبيرة والمعوزة وذلك خلال الفترة من الخامس عشر وحتى العشرين من شهر اغسطس القادم . ..(وال-سرت)..