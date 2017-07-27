وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي المدير التنفيذي لجمعية \" قدراتي \" .



طرابلس27 يوليو 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة

المؤسسات الدكتورة \" إيمان بن يونس \" ، اليوم الخميس، المدير التنفيذي

لجمعية قدراتي لإدارة الموارد البشرية وعضو فريق العمل للمنتدى الليبي

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للنظر في أمر الاهتمام بفئة الاحتياجات

الخاصة ضمن العمل الإداري العام .

وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إمكانية فتح مكاتب مختصة

في قطاعات الدولة الرئيسة تهتم باحتياجات هذه الفئة ضمن إطار اختصاص كل

قطاع .





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