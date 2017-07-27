وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي المدير التنفيذي لجمعية \" قدراتي \" .الخميس ، 27-07-2017 - 15:11:00

وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي المدير التنفيذي لجمعية \" قدراتي \" .\n طرابلس27 يوليو 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة\nالمؤسسات الدكتورة \" إيمان بن يونس \" ، اليوم الخميس، المدير التنفيذي \nلجمعية قدراتي لإدارة الموارد البشرية وعضو فريق العمل للمنتدى الليبي \nلحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للنظر في أمر الاهتمام بفئة الاحتياجات \nالخاصة ضمن العمل الإداري العام .\n وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إمكانية فتح مكاتب مختصة\nفي قطاعات الدولة الرئيسة تهتم باحتياجات هذه الفئة ضمن إطار اختصاص كل \nقطاع .\n \n \n ...( وال )..

الأكثر قراءة في وال

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية .
ليبيا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير احتياجاتها لمكافحة الإرهاب .
وزير خارجية فرنسا:استمرار النزاع السوري اصبح "أمرا مخزيا" للمجتمع الدولي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا