وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تلتقي المدير التنفيذي لجمعية \" قدراتي \" .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 15:11:00
\n طرابلس27 يوليو 2017 ( وال ) - التقت وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة\nالمؤسسات الدكتورة \" إيمان بن يونس \" ، اليوم الخميس، المدير التنفيذي \nلجمعية قدراتي لإدارة الموارد البشرية وعضو فريق العمل للمنتدى الليبي \nلحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للنظر في أمر الاهتمام بفئة الاحتياجات \nالخاصة ضمن العمل الإداري العام .\n وبحث اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إمكانية فتح مكاتب مختصة\nفي قطاعات الدولة الرئيسة تهتم باحتياجات هذه الفئة ضمن إطار اختصاص كل \nقطاع .\n \n \n ...( وال )..