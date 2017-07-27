الحكومة الإيطالية : نبحث مساعدة البوارج الإيطالية في دعم عمليات تصدي خفر السواحل الليبية لمهربي البشر .

روما 27 يوليو 2017 (وال)- أعلنت إيطاليا أن ليبيا طلبت منها المساعدة لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من الشواطئ الليبية نحو السواحل الجنوبية لأوروبا حسب مصادر إعلامية. ونقلت ذات المصادر عن رئيس الحكومة الإيطالية " باولو جنتيلوني في تصريحات اليوم قوله إن ليبيا طلبت منه مساعدة البوارج الإيطالية في دعم عمليات تصدي خفر السواحل الليبية لمهربي البشر في المياه الإقليمية للبلاد لافتا إلى أن وزارة الدفاع تبحث خيارات تطبيق الأمر بعد مصادقة البرلمان الإيطالي عليه. واعتبر رئيس الحكومة الإيطالية هذا الطلب حدثا جديدا بالغ الأهمية في التصدي لتهريب البشر. مشيرا إلى أن هذا التوجه سيتيح تدخل الوحدات البحرية الإيطالية في المياه الإقليمية الليبية وسيساهم بشكل كبير في تقليص تدفق المهاجرين القادمين من السواحل الليبية التي تعتبر نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين القاصدين أوروبا. وبحسب آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة فإن 111 ألفا و514 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري بينهم أكثر من 93 ألفا وصلوا إلى إيطاليا في حين قضى أكثر من 2360 شخصا في عرض البحر. ..( وال) ...