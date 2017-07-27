اجتماع يبحث سبل التنسيق بين مديريات الأمن وكافة الإدارات التابعةلوزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن .



طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- عقد بمقر مديرية أمن طرابلس اجتماع

لمتابعة الأوضاع الأمنية داخل العاصمة وزيادة التنسيق الأمني المشترك

لتأمين طرابلس الكبرى .

وضم الاجتماع كلا من مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة

الداخلية ومدراء مديريات أمن طرابلس، ورأس الغزال ، وقصر بن غشير،

وجنزور، ومساعدي مدراء الأمن للشؤون الأمنية وبعض رؤساء المكاتب والأقسام

بهذه المديريات وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البوابات الأمنية المشتركة ، وكذلك

سبل التعاون بين مديريات الأمن وكافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ،

من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن .

ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للاجتماع المشترك الذي عقدته القيادات

الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية من أجل وضع خطة أمنية، لتفعيل دور

المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطن ، وتأمين مدينة طرابلس

الكبرى،بالإضافة إلى تفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة بالمدينة.

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