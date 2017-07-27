اجتماع يبحث سبل التنسيق بين مديريات الأمن وكافة الإدارات التابعةلوزارة الداخلية للحفاظ على أمن الوطن والمواطن .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 14:54:00
\n طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- عقد بمقر مديرية أمن طرابلس اجتماع \nلمتابعة الأوضاع الأمنية داخل العاصمة وزيادة التنسيق الأمني المشترك \nلتأمين طرابلس الكبرى .\n وضم الاجتماع كلا من مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بوزارة \nالداخلية ومدراء مديريات أمن طرابلس، ورأس الغزال ، وقصر بن غشير، \nوجنزور، ومساعدي مدراء الأمن للشؤون الأمنية وبعض رؤساء المكاتب والأقسام\nبهذه المديريات وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارة الداخلية .\nوتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تفعيل البوابات الأمنية المشتركة ، وكذلك \nسبل التعاون بين مديريات الأمن وكافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية ،\nمن أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن .\n ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للاجتماع المشترك الذي عقدته القيادات \nالأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية من أجل وضع خطة أمنية، لتفعيل دور \nالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بخدمة المواطن ، وتأمين مدينة طرابلس \nالكبرى،بالإضافة إلى تفعيل مديريات الأمن ومراكز الشرطة بالمدينة.\n..(وال)..