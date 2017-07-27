وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمصلحة الإحصاء والتعداد .



طرابلس 27 يوليو 2017 ( وال ) - عقدت وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة

المؤسسات الدكتورة \"ايمان بن يونس \"، أمس الأربعاء، اجتماعا برئيس مجلس

الإدارة بمصلحة الإحصاء الدكتور \"عبد الله زيدان\" والمدير التنفيذي

للمصلحة الدكتور\"علي قريرة \".

وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة التحديات

والصعوبات التي تواجه عمل المصلحة وتذليلها والاستعداد للقيام بالتعداد

العام للسكان والإحصاءات الحيوية والتجارية.

وحضر الاجتماع، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بديوان رئاسة الوزراء.





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