وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات تجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمصلحة الإحصاء والتعداد .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 12:55:00
\n طرابلس 27 يوليو 2017 ( وال ) - عقدت وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة\nالمؤسسات الدكتورة \"ايمان بن يونس \"، أمس الأربعاء، اجتماعا برئيس مجلس \nالإدارة بمصلحة الإحصاء الدكتور \"عبد الله زيدان\" والمدير التنفيذي \nللمصلحة الدكتور\"علي قريرة \".\n وتناول الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، مناقشة التحديات \nوالصعوبات التي تواجه عمل المصلحة وتذليلها والاستعداد للقيام بالتعداد \nالعام للسكان والإحصاءات الحيوية والتجارية. \nوحضر الاجتماع، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بديوان رئاسة الوزراء.\n \n \n ...( وال )..