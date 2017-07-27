شركة البريقة لتسويق النفط تنفي شائعة وجود كميات من وقود البنزين المغشوشة والمختلطة بالماء .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 12:58:00
\nطرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- نفى مدير عام المناطق الغربية والجنوبية \nبشركة البريقة لتسويق النفط خالد اوهيبة ما تم تداوله من بعض وسائل \nالاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول شائعة وجود كميات من وقود \nالبنزين المغشوشة والمختلطة بالماء .\n واكد وهيبة في تصريح صحافي بانه لاصحة لهذه المعلومات ووصفها \nبالخاطئة ،مشيرا الى ان عملية تزويد الوقود تسير وفق المعايير المتبعة \nللجودة والمواصفات الدولية وتتم عملية الضخ من نقطة الزاوية بعد \nالتنقية واخذ العينات الى المختبر قبل ضخها من الزاوية الى مستودع \nطرابلس .\n واضاف ان مستودع طرابلس عقب استلامه الكميات تتم عملية الاستقرار في \nالخزان لمدة 24 ساعة وبعد التاكد من سلامتها يؤذن بتوزيعها .(وال)