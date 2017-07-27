شركة البريقة لتسويق النفط تنفي شائعة وجود كميات من وقود البنزين المغشوشة والمختلطة بالماء .



طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- نفى مدير عام المناطق الغربية والجنوبية

بشركة البريقة لتسويق النفط خالد اوهيبة ما تم تداوله من بعض وسائل

الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول شائعة وجود كميات من وقود

البنزين المغشوشة والمختلطة بالماء .

واكد وهيبة في تصريح صحافي بانه لاصحة لهذه المعلومات ووصفها

بالخاطئة ،مشيرا الى ان عملية تزويد الوقود تسير وفق المعايير المتبعة

للجودة والمواصفات الدولية وتتم عملية الضخ من نقطة الزاوية بعد

التنقية واخذ العينات الى المختبر قبل ضخها من الزاوية الى مستودع

طرابلس .

واضاف ان مستودع طرابلس عقب استلامه الكميات تتم عملية الاستقرار في

الخزان لمدة 24 ساعة وبعد التاكد من سلامتها يؤذن بتوزيعها .(وال)