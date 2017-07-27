افتتاح فرع لمصرف الاجماع العربي في مدينة طرابلس.



طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- تم صباح اليوم الخميس افتتاح فرع

لمصرف الاجماع العربي بمنطقة ابي ستة بطرابلس.

وقال السيد \"على نصر الرقيعي\" المدير العام المكلف لمصرف الاجماع

العربي في تصريح لمندوب وكالة الانباء الليبية _ إن افتتاح هذا الفرع

يأتي في خطوة لتسهيل وصول الخدمات المصرفية للمواطنين ، وذلك من خلال

الخدمات التي سيقدمها المصرف لزبائنه دون تخصيص سواء كانوا مواطنين أو

شركات ومؤسسات عامة.

وأضاف أن هذه الخدمات تشمل الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية

والحسابات المصرفية للأفراد.

وأوضح الرقيعي أن افتتاح هذا الفرع سيضاف لعدة فروع أخرى منتشرة في

كافة ربوع ليبيا .. داعيا المواطنين التحلي بالصبر بسبب الأزمة التي تمر

بها البلاد.

وقال السيد الرقيعي في تصريحه لمراسل الوكالة إن المصرف بدأ السعي

في تطوير قدراته الفعلية من خلال افتتاح صالة لرجال الاعمال في حي

الاندلس ، وافتتاح إدارة لفروع الصيرفة الاسلامية في منطقة السبعة.

ويأتي افتتاح هذا الفرع ضمن سلسة التطوير والرفع من قدرات فروع مصرف

الاجماع العربي.

وشارك في احتفالية افتتاح المصرف عدد من رجال الاعمال وعدد من

الشركات العامة والخاصة.

ويأتي افتتاح هذا الفرع ضمن 21 فرعا المنتشرة من كافة ربوع ليبيا .

...(وال)..