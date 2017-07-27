افتتاح فرع لمصرف الاجماع العربي في مدينة طرابلس.
الخميس ، 27- 07- 2017 - 12:36:00
\n طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- تم صباح اليوم الخميس افتتاح فرع \nلمصرف الاجماع العربي بمنطقة ابي ستة بطرابلس.\n وقال السيد \"على نصر الرقيعي\" المدير العام المكلف لمصرف الاجماع \nالعربي في تصريح لمندوب وكالة الانباء الليبية _ إن افتتاح هذا الفرع \nيأتي في خطوة لتسهيل وصول الخدمات المصرفية للمواطنين ، وذلك من خلال \nالخدمات التي سيقدمها المصرف لزبائنه دون تخصيص سواء كانوا مواطنين أو \nشركات ومؤسسات عامة.\n وأضاف أن هذه الخدمات تشمل الحوالات الخارجية والاعتمادات المستندية \nوالحسابات المصرفية للأفراد.\n وأوضح الرقيعي أن افتتاح هذا الفرع سيضاف لعدة فروع أخرى منتشرة في \nكافة ربوع ليبيا .. داعيا المواطنين التحلي بالصبر بسبب الأزمة التي تمر \nبها البلاد. \n وقال السيد الرقيعي في تصريحه لمراسل الوكالة إن المصرف بدأ السعي \nفي تطوير قدراته الفعلية من خلال افتتاح صالة لرجال الاعمال في حي \nالاندلس ، وافتتاح إدارة لفروع الصيرفة الاسلامية في منطقة السبعة.\n ويأتي افتتاح هذا الفرع ضمن سلسة التطوير والرفع من قدرات فروع مصرف \nالاجماع العربي. \n وشارك في احتفالية افتتاح المصرف عدد من رجال الاعمال وعدد من \nالشركات العامة والخاصة.\n ويأتي افتتاح هذا الفرع ضمن 21 فرعا المنتشرة من كافة ربوع ليبيا .\n ...(وال)..