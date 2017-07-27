عميد بلدية زليتن يجتمع مع المسؤولين بمستشفى زليتن التعليمي .



زليتن 27 يوليو 2017 (وال) - بحث عميد بلدية زليتن خلال جلسة عامة مع

ادارة مستشفى زليتن التعليمي والاطباء والاخصائيين وبعض رؤساء الاقسام

الصعوبات والعراقيل التي تواجه المستشفى وسبل التغلب على بعض المشاكل في

العمل اليومي .

واكد عميد البلدية ان الفترة القادمة ستشهد حلحلة بعض المختنقات حسب

الامكانيات المتاحة بينها قيام المجلس البلدي بصيانة عدد 4 سيارات اسعاف

وتوفير وسائل نقل وطلب من جهاز الاسعاف وادارة الخدمات الطبية المباشرة

باحالة طلباتهم للمجلس البلدي .

وتم خلال الجلسة الاتفاق على تكليف شركة متخصصة بأنهاء الاعمال بمهبط

الطيران ومن ادارة المستشفى المباشرة في الاجراءات واحالتها للمجلس

البلدي لتوفير التغطية المالية بشكل كامل.

. كما طالب السيد العميد من ادارة المستشفى تكليف شركة بصيانة المرافق

الخدمية على أن يتكفل المجلس البلدي بسداد النفقات المالية.

وأكد عميد البلدية خلال الجلسة على أن المجلس البلدي سيتكفل بسداد

المرتبات الشهرية لعدد من 15 إلى 20 عنصر تمريض بعد أن تُنهي ادارة

المستشفى اجراءات التعاقد معهم ،وذلك في خطوة لوضع حل لمشكلة النقص

الشديد في التمريض الذي يعاني منه المستشفى.

يشار إلى أن الزيارة شملت جهاز الاسعاف بزليتن ومهبط الطيران بالمستشفى

والمباني التي تم أنشائها او تحت الانشاء بالمجهود الذاتي وقسم الاسعاف

بالمستشفى واقسام الايواء والعمليات.

(وال)