عميد بلدية زليتن يجتمع مع المسؤولين بمستشفى زليتن التعليمي .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 12:24:00
\nزليتن 27 يوليو 2017 (وال) - بحث عميد بلدية زليتن خلال جلسة عامة مع \nادارة مستشفى زليتن التعليمي والاطباء والاخصائيين وبعض رؤساء الاقسام \nالصعوبات والعراقيل التي تواجه المستشفى وسبل التغلب على بعض المشاكل في \nالعمل اليومي .\nواكد عميد البلدية ان الفترة القادمة ستشهد حلحلة بعض المختنقات حسب \nالامكانيات المتاحة بينها قيام المجلس البلدي بصيانة عدد 4 سيارات اسعاف \nوتوفير وسائل نقل وطلب من جهاز الاسعاف وادارة الخدمات الطبية المباشرة \nباحالة طلباتهم للمجلس البلدي .\nوتم خلال الجلسة الاتفاق على تكليف شركة متخصصة بأنهاء الاعمال بمهبط \nالطيران ومن ادارة المستشفى المباشرة في الاجراءات واحالتها للمجلس \nالبلدي لتوفير التغطية المالية بشكل كامل.\n. كما طالب السيد العميد من ادارة المستشفى تكليف شركة بصيانة المرافق \nالخدمية على أن يتكفل المجلس البلدي بسداد النفقات المالية.\n وأكد عميد البلدية خلال الجلسة على أن المجلس البلدي سيتكفل بسداد \nالمرتبات الشهرية لعدد من 15 إلى 20 عنصر تمريض بعد أن تُنهي ادارة \nالمستشفى اجراءات التعاقد معهم ،وذلك في خطوة لوضع حل لمشكلة النقص \nالشديد في التمريض الذي يعاني منه المستشفى.\nيشار إلى أن الزيارة شملت جهاز الاسعاف بزليتن ومهبط الطيران بالمستشفى \nوالمباني التي تم أنشائها او تحت الانشاء بالمجهود الذاتي وقسم الاسعاف \nبالمستشفى واقسام الايواء والعمليات.\n(وال)