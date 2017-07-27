وزير التعليم يتابع حالة الطالبة \" هديل \" ويعدها بتحقيق أمنيتها العلمية.



طرابلس 27 يوليو 2017 ( وال )- تفقد وزير التعليم فى حكومة

الوفاق\"عثمان عبد الجليل \" في جولة قام بها الأربعاء داخل لجنة امتحانات

شهداء عين زارة بطرابلس الحالة الصحية والتعليمية \"للطالبة طريحة الفراش\"

هديل \" أثناء تأديتها للامتحانات في ظروف استثنائية, حيث اطمأن الوزير

رفقة وكيل الوزارة \"عادل جمعة\" على سير امتحانات الطالبة التي تعاني من

عجز على مستوى الظهر جراء إصابتها بعيار ناري طائش ألزمها الفراش

والاجراءات التي اتخذتها \"لجنة المراقبة\" في تهيئة المناخ الصحي والتربوي

المناسب للطالبة طيلة فترة الامتحانات معتبرا مشاركتها في الامتحانات

تحدٍ كبيرٍ للإعاقة وإصرار واضح على مواصلة النجاح.

ووعد وزير التعليم فى حكومة الوفاق خلال حواره مع الطالبة بتحقيق أمنيتها

العلمية التي طالبت بها متمثلة في مواصلة دراستها الجامعية داخل كلية

القانون فضلا عن سعى الوزارة في مخاطبة الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة

في ترحيل الطالبة لاستكمال علاجها بالخارج .

يشار إلى أن وزير التعليم كان قد نفذ امس الاربعاء جولات تفقدية لعدد من

لجان الامتحانات ببلدية عين زارة رفقة الوكيل بهدف الاطمئنان على سير

الامتحانات في أسبوعها الثاني.

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