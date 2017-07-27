وزير التعليم يتابع حالة الطالبة \" هديل \" ويعدها بتحقيق أمنيتها العلمية.
الخميس ، 27- 07- 2017 - 12:11:00
\n طرابلس 27 يوليو 2017 ( وال )- تفقد وزير التعليم فى حكومة \nالوفاق\"عثمان عبد الجليل \" في جولة قام بها الأربعاء داخل لجنة امتحانات \nشهداء عين زارة بطرابلس الحالة الصحية والتعليمية \"للطالبة طريحة الفراش\"\nهديل \" أثناء تأديتها للامتحانات في ظروف استثنائية, حيث اطمأن الوزير \nرفقة وكيل الوزارة \"عادل جمعة\" على سير امتحانات الطالبة التي تعاني من \nعجز على مستوى الظهر جراء إصابتها بعيار ناري طائش ألزمها الفراش \nوالاجراءات التي اتخذتها \"لجنة المراقبة\" في تهيئة المناخ الصحي والتربوي\nالمناسب للطالبة طيلة فترة الامتحانات معتبرا مشاركتها في الامتحانات \nتحدٍ كبيرٍ للإعاقة وإصرار واضح على مواصلة النجاح.\nووعد وزير التعليم فى حكومة الوفاق خلال حواره مع الطالبة بتحقيق أمنيتها\nالعلمية التي طالبت بها متمثلة في مواصلة دراستها الجامعية داخل كلية \nالقانون فضلا عن سعى الوزارة في مخاطبة الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة \nفي ترحيل الطالبة لاستكمال علاجها بالخارج .\nيشار إلى أن وزير التعليم كان قد نفذ امس الاربعاء جولات تفقدية لعدد من\nلجان الامتحانات ببلدية عين زارة رفقة الوكيل بهدف الاطمئنان على سير \nالامتحانات في أسبوعها الثاني.\n ....( وال )...