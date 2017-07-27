وزيرة الاقتصاد ألمانية: أمريكا تخلت عن النهج المشترك في عقوبات روسيا.

برلين 27 يوليو 2017 ( وال) - قال وزيرة الاقتصاد الألمانية" بريجيته تسيبريز "يوم الخميس إن العقوبات الجديدة التي اقترح المشرعون في امريكا فرضها على روسيا قد تضر بالشركات الألمانية وتزيد من المشاكل التي تعكر صفو العلاقات بين برلين وواشنطن. وقالت الوزيرة لتلفزيون ايه.آر.دي "الولايات المتحدة تخلت عن النهج المشترك الذي تتبناه مع أوروبا في عقوبات روسيا" مضيفة أن عدم التنسيق مع أوروبا في هذا الشأن ينذر بتضرر الشركات الألمانية. وحذر كبار رجال الأعمال الألمان من أن عقوبات جديدة أقرها مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي قد تمنع الشركات الألمانية من العمل في مشاريع خطوط أنابيب يقولون إنها ضرورية لأمن الطاقة في ألمانيا. ...( وال ) ...