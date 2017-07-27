افتتاح وحدتين غازيتين في محطة غرب طرابلس .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- احتفل بمحطة غرب طرابلس الكهربائية بافتتاح مشروع تشغيل وحدتين غازيتين مجرورتين بقدرة ( 60 ميجاوات) . وعبر المدير التنفيذي للشركة عن تقديره للجهود التي يقوم بها المهندسون والفنيون من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وشكره لعميد بلدية جنزور والجهات الأمنية بالبلدية والاهالي لعملهم الدؤوب في المحافظة على الاجهزة والمعدات داخل المحطة . ووزعت في الحفل شهادات التكريم على عدد من المتقاعدين ولكل من قدم خدمات مميزة ساهمت في تذليل الصعاب وافتتتاح هذا المشروع . وقام المشاركون في الحفل بجولة ميدانية لمشروع الوحدتين الغازيتين، واستمعوا لشروح المهندسين المختصين التي أعطت فكرة عن مراحل انشاء المشروع. (وال)