افتتاح فندق الرابطة السياحي بغريان بعد توقف لأكثر من خمسة سنوات .

غريان 27 يوليو 2017م ( وال )- احتفل صباح اليوم الخميس بإعادة افتتاح فندق "الرابطة السياحي" بغريان بعد عمليات دخوله في عملية صيانة ، وتوقف عن العمل منذ العام 2012م . وأفاد مدير الفندق "عبد الله الشريف" وكالة الأنباء الليبية بأن الفندق قد دخل في عملية صيانة سنة 2012م ، وأنه بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وعدم توفر الإمكانيات ,وقد دخل في عملية الصيانة الفعلية نهاية العام الماضي 2016م بالتنسيق مع المجلس البلدي ، وبالتعاون ما بين شركة الاستثمارات وإدارة الفندق فقد تم إعادة افتتاحه بشكل ليلبي احتياجات النزلاء من رجال أعمال ومسافرين وعرسان وغيرهم. وأوضح أن الفندق هو أحد المرافق السياحية الهامة ببلدية غريان وأنه تم اليوم تفعيل طابقين من أصل أربعة طوابق للفندق ، وتفعيل كافة المرافق الخدمية من المطعم ، المطبخ ، والمقهى ، وصالة الاجتماعات وغرفة توليد الطاقة الكهربائية . مضيفاً بأن خدمة الاستقبال أصبحت متاحة منذ تاريخ الافتتاح حيث تم تجهيز ( 36 ) غرفة ، و( 4 ) أجنحة ، وقد أستقبل الفندق من اليوم الأول ( 80 ) من النزلاء هم ضيوف بلدية غريان من أعضاء الاتحاد العام لكرة اليد والفرق المشاركة في مسابقة ليبيا لكرة اليد التي تقام ببلدية غريان هذه الايام. هذا وحضر حفل الافتتاح كل من عميد بلدية غريان "يوسف إبديري" ، ورئيس اللجنة التسييرية لشركة الاستثمارات "وسام عزوز" ، وعضو اللجنة بالشركة "محمد الأغا" ، ورئيس فرع صندوق الضمان الاجتماعي بمنطقة الجبل الغربي "إدريس عمر" وعدد من الأهالي . ( وال ) .