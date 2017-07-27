ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمصنع الملكة للمواد الغذائية عين زارة بطرابلس .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- قامت قوة الردع المشتركة التابعة لوزارة الداخلية بمداهمة مصنع الملكة للمواد الغذائية بمنطقة عبن زارة وضبطت كمية كبيرة من المواد الغذائية المدعومة المنتهية الصلاحية . وتمت عملية المداهمة بعد ورود معلومات عن قيام إدارة المصنع بشراء السلع الغذائية المدعومة ، وإعادة تكييسها من جديد، وإعادة بيعها بضعف سعرها . وتم خلال المداهمة القبض على عدد من العمالة الوافدة من جنسيات افريقية لاتحمل شهادات صحية ، أو أي اوراق تبوثية . (وال)