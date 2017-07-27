قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية.
الخميس ، 27- 07- 2017 - 11:28:00
\n \nمحافظات 27 يوليو 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16 \nمواطناً من محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم \nالخميس.\n وبيّن نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل سبعة \nمواطنين من محافظة الخليل، كما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة \nنابلس ، ومواطنين من محافظة بيت لحم، وهما: بسام أبو عكر، وخضر الدلو، \nومن محافظة قلقيلية زكريا بلال الخطيب (19 عاماً)، وآصف حكمت علي (20 \nعاماً)، إضافة إلى محمد كرارة من مدينة البيرة.\n ...( وال ) ...