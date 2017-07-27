قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية.





محافظات 27 يوليو 2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 16

مواطناً من محافظات الضفة الغربية، وذلك منذ مساء الأمس وحتى صباح اليوم

الخميس.

وبيّن نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، أن الاحتلال اعتقل سبعة

مواطنين من محافظة الخليل، كما اعتقل الاحتلال أربعة مواطنين من محافظة

نابلس ، ومواطنين من محافظة بيت لحم، وهما: بسام أبو عكر، وخضر الدلو،

ومن محافظة قلقيلية زكريا بلال الخطيب (19 عاماً)، وآصف حكمت علي (20

عاماً)، إضافة إلى محمد كرارة من مدينة البيرة.

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