مطار سبها الدولي سيكون جاهزا للعمل بعد اسبوعين .

سبها 27 يوليو 2017 (وال) - تسلمت مديرية الامن ببلدية سبها مهام تأمين المطار ومرافقه المختلفة وبدأ رجال الامن في التواجد بصورة منتظمة على مدار الساعة . وأوضح مدير المطار في تصريح صحافي ان المهندسين والفنيين والعاملين بمرافق المطار بدأوا في العمل من الناحية التشغيلة كل حسب اختصاصه بعد تسلم مديرية الامن لمهامها من حيث ضبط المنظومات وتنظيف المهابط وساحات وقوف الطائرات والممرات الفرعية . وأضاف هناك تنسيقا مع مصلحة الطيران المدني بالمنطقة الجنوبية ومع الشركات المشغلة التي أبدت استعدادها للعمل . (وال)