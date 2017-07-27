منتخب الشباب لكرة القدم يدخل معسكرا خارجيا بتونس .

طرابلس 27 يوليو 2017 (وال)- استدعى المدرب الوطني لمنتخب الشباب لكرة القدم " عياد القاضي " 21 لاعبا من مختلف الاندية الليبية للتجمع من جديد عقب المشاركة في ابريل الماضي في دورة شمال افريقيا التي اقيمت في تونس . وسيجري المنتخب مرانا اليوم الخميس بملعب ابي سليم وذلك قبل التوجه الى تونس لاقامة معسكر تدريبي هناك يوم الاثنين . وتضم قائمة المنتخب مواليد 99 اسلام الدرسي من النصر ، عبد المهيمن الحراري من الاتحاد ، علي بلقاسم من الاهلي طرابلس ، معاد عبد الباسط من الاهلي طرابلس ، محمد حبيقة من المجد، عبد الله بودبوس من الهلال ، صالح الورفلي من الاهلي طرابلس ، مهند الفزاني من اليرموك ، صلاح فكرون من النصر ، طارق سعد من الاهلي طرابلس ، محمد القاضي من الاهلي طرابلس ، المهدي الكوت من الاهلي طرابلس ، محمد فتحي من الاهلي طرابلس ، بلقاسم رجب من الاتحاد ، سهيل محمد من المدينة ، معاد عيسى من الاتحاد ، عزو العقوري من النصر ، مالك عبيد من الاتحاد ، فاروق مصطفى من الترسانة ، عبد الفتاح التريكي من الشط . (وال)