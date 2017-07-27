مركز الحمراء لإيواء المهاجرين بغريان يرحل (150) مهاجراً غير قانوني.

غريان 27 مايو 2017م ( وال )- أكد مركز الحمراء لإيواء المهاجرين غير القانونيين بغريان بنقل (150) مهاجراً غير قانوني من دولة غانا إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم . وأفاد مدير مكتب الإعلام بمركز الإيواء "ميلاد الساعدي" وكالة الأنباء الليبية بأن المرحّلين جميعهم يحملون جنسية دولة غانا وليست لديهم أي أوراق ثبوتية موضحا أن عملية الترحيل تمت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ، وسفارة غانا لدى ليبيا ، مشيراً إلى أن المرحلين مضى على تواجدهم داخل المركز حوالي سنة ونصف . ....( وال )... .