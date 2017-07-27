النفط قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع مع انخفاض مخزونات أمريكا .

سنغافورة 27 يوليو 2017 ( وال ) - حومت أسعار النفط دون أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بقليل في تعاملات اليوم الخميس بدعم من آمال بتقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها .

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة،

إلى 50.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت

نحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات

أو 0.2 بالمئة إلى 48.67 دولار للبرميل.

وسجلت مخزنات الخام الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة

إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.

والانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي

في 21 يوليو أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

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