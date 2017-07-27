النفط قرب أعلى مستوى في 8 أسابيع مع انخفاض مخزونات أمريكا .
الخميس ، 27- 07- 2017 - 10:35:00
سنغافورة 27 يوليو 2017 ( وال ) - حومت أسعار النفط دون أعلى مستوى في ثمانية أسابيع بقليل في تعاملات اليوم الخميس بدعم من آمال بتقلص تخمة المعروض من الخام بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها .\nوانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، \nإلى 50.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفعت \nنحو 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.\n كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات\nأو 0.2 بالمئة إلى 48.67 دولار للبرميل.\nوسجلت مخزنات الخام الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة \nإنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.\nوالانخفاض الذي بلغ 7.2 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي\nفي 21 يوليو أكبر من التوقعات التي كانت لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.\n ...( وال ) ...