مؤسسة النفط تستعرض مع شركتي الزاوية لتكرير النفط والبريقة للتسويق التدهور الامني الذي تواجهانه وتداعياته .

طرابلس 28 مايو 2017 ( وال ) - عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس / مصطفى صنع الله / اجتماعا موسعا مع شركة الزاوية لتكرير النفط و شركة البريقة لتسويق النفط .

وبحسب المكتب الاعلامي للمؤسسة فقد تم خلال الاجتماع مناقشة التدهور الأمني الذي تواجهه شركتي الزاوية لتكرير النفط و البريقة لتسويق النفط في مدينة الزاوية و تداعياته في عرقلة أعمال الشركتين .

وأكد المهندس/ مصطفى صنع الله / على ضرورة قيام شركة الزاوية لتكرير النفط و شركة البريقة لتسويق النفط باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الخاصة بمثل هذه الحوادث و توثيقها .

كما أكد على أهمية اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية و الفنية و الاقتصادية التي تساهم في توفير الزيوت المدعومة بالسوق المحلي لسد حاجة الناس في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

مشيرا بأن المؤسسة تدرس تطبيق اجراءات جديدة صارمة تطبق للمرة الأولى في حالة اضطرت إلى ذلك.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة /العماري محمد /و / جاد الله العوكلي /و / بلقاسم شنقير / ورؤساء لجان إدارة شركتي الزاوية لتكرير النفط و البريقة لتسويق النفط و بحضور المدراء العامون للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة و التسويق و المالية و الشؤون القانونية و عدد من المختصين من الإدارة العامة للمالية وإدارة التصنيع والإدارة العامة للقانونية بالمؤسسة و عدد من المختصين بشركة الزاوية لتكرير النفط.



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