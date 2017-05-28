وزراء ( الداخلية ، الخارجية ، العدل ، الحكم المحلي ، والشؤون الاجتماعية ) يعقدون اجتماعا موسعا لمتابعة الاوضاع الأمنية .

طرابلس 28 مايو 2017 ( وال ) - عقد بعد ظهر اليوم الاحد اجتماع طارئ موسع ضم وزراء ( الداخلية ، الخارجية ، العدل ، الحكم المحلي ، والشؤون الاجتماعية ) بحكومة الوفاق الوطني .\

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس آخر التطورات الأمنية بالعاصمة طرابلس عقب الاشتباكات المسلحة التى شهدتها خلال اليومين الماضيين .\

كما تطرق الاجتماع الى السبل الكفيلة لرأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد دون اعطاء ادنى فرصة لمروجي وصانعي الفتن والفرقة بين الليبيين .\

وحضر الاجتماع الى جانب الوزراء مدير مديرية أمن طرابلس وعمداء بلديات طرابلس الكبرى ، سوق الجمعة ، حي الاندلس ، عين زارة ، وتاجوراء ، ومدير ادارة المصالحة وشؤون النازحين بوزارة الداخلية .\

\

\

...( وال )...