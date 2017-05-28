بَلدية بَنغازي تَكشف أَسباب تَكدس القُمامة وتُؤكد حَل المُشكلة .

بنغازي 28 مايو 2017 (وال) كشفت بلدية بنغازي اليوم الأحد،أسباب تكدس القمامة داخل شوارع وأحياء البلدية،بسبب قفل المكب العمومي في منطقة سيدي خليفة من قبل أهالي المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده عميد البلدية المستشار " عبد الرحمن العبار " مساء السبت مع الشركات المعنية المتعاقدة مع شركة الخدمات العامة،لمتابعة ودراسة ملاحظات الرأي العام حول أسباب تكدس القمامة داخل شوارع وأحياء البلدية. وأوضح عميد البلدية أن الجهات المسؤولة عن متابعة القمامة والمكب اضطرت الانتقال إلى المكب الأساسي في منطقة قنفودة. وأضاف " العبار " أن إحدى الأسباب هي عدم سداد مستحقات مالية للشركات المتعاقدة لمدة تزيد عن 7 أشهر،مما أدى إلى عدم قدرتها على سداد أجور العمالة،والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للآليات. وأشار المستشار "عبد الرحمن العبار" إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة حل كل المشاكل العالقة بينها الأمور المالية،فقد تم الاتفاق على تخصيص مبلغ مالي من بعض المصارف لسداد جزء من هذه المستحقات،والاتفاق على البدء "الفوري" في العمل بشكل مكثف،لإرجاع أعمال النظافة العامة أفضل مما كانت عليه في أيام معدودة،وذلك لتلافي القصور في الأيام السابقة للأسباب التي تم توضيحها. ...( وال - بنغازى ) ..