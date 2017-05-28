بَلدية بَنغازي : بِدء الشّركات المُتعاقدة في أَعمال نَقل القُمامة .

بنغازي 28 مايو 2017 (وال) . بدأت الشركات المتعاقدة مع بلدية بنغازي في أَعمال نَقل القُمامة ليل السبت،في استئناف عملها بشكل سريع ومكثف في البلدية. وذكر المكتب الإعلامى لبلدية بنغازي أن الشركات المتعاقدة بدأت في استئناف عملها بشكل مكثف عقب حل المشاكل المالية المتراكمة بين الطرفين. وأضاف المكتب أنه تم حل مشكلة قفل مكب القمامة في منطقة سيدي خليفة، وانتقال العمل لمكتب قنفوذة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دفع جزء من مستحقات المالية. وأكد المكتب حرص البلدية على المصلحة العامة،وأن مشكلة تكدس القمامة كانت خارجة عن إرادة كل الأطراف. ( وال بنغازى ) ..