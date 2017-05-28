اِختتام بطولة المَنطقة الشّرقية للميدان و المضمار في بَنغازي .

بنغازي 28 مايو 2017 (وال) اختتمت في مدينة بنغازي فعاليات بطولة المنطقة الشرقية للميدان و المضمار لفئة الناشئين أواسط وكبار. وتحصل على التراتيب الثلاثة الأولى لفئة الناشئين لمسافة 100 متر كالتالي :- الترتيب الأول " مهند الجحاوي" نادي المجاهد . الترتيب الثاني " محمد الفقي " نادي النصر. الترتيب الثالث " محمد بو لغيب " نادي النصر مسافة 200 متر: الترتيب الأول محمد البرعصي نادي النصر الترتيب الثاني مهند أمراجع نادي المجاهد الترتيب الثالث محمد أمراجع نادي المجاهد. اما مسافة 400 متر كالتالي :- الترتيب الأول محمد البرعصي نادي النصر الترتيب الثاني نجم سعد نادي المجاهد مسافة 1500 متر: الترتيب الأول صقر المعتصم نادي النصر الترتيب الثاني يوسف رشيد نادي النصر الترتيب الثالث أيوب على نادي المجاهد دفع الجلة: الترتيب الأول مجد إبراهيم نادي النصر الترتيب الثاني محمد خالد نادي البرنيق الترتيب الثالث على وليد بن صريتي نادي البرنيق فئة الأواسط لمسافة 100 م الترتيب الأول ميلاد الزوي نادي البرنيق الترتيب الثاني حسان سالم نادي الأهلي مسافة 200 م الترتيب الأول هاني عبدالله نادي الأهلي الترتيب الثاني ميلاد الزوي نادي البرنيق الترتيب الثالث حسان سالم نادي الأهلي مسافة 800 متر: الترتيب الأول أسامة خليفة نادي الأهلي مسافة 3000 متر: الترتيب الأول مهند عادل نادي النصر الترتيب الثاني أسامة خليفة نادي الأهلي فئة الكبار مسافة 100 متر: الترتيب الأول يوسف حمد نادي الأهلي الترتيب الثاني أحمد عمر نادي البرنيق الترتيب الثالث فضيل الجعيدي نادي النصر مسافة 200 متر: الترتيب الأول عبداللطيف الفقي نادي النصر الترتيب الثاني أحمد عمر نادي برنيق الترتيب الثالث فضيل الجعيدي نادي النصر مسافة 400 متر: الترتيب الأول بدر محمد نادي النصر الترتيب الثاني عبداللطيف الفقي نادي النصر مسافة 800 متر: الترتيب الأول مؤيد الزروق نادي النصر الترتيب الثاني سعد المهدي نادي النصر مسافة 3000 متر: الترتيب الأول فرج الحاسي نادي النصر الترتيب الثاني إبراهيم سعد نادي المجاهد الترتيب الثالث أحمد نجيب نادي المجاهد دفع الجلة :- الترتيب الأول محمد شكري نادي البرنيق الترتيب الثاني محمد الدغيلي نادي الأهلي رمي الرمح الترتيب الأول محمد الدغيلي نادي الأهلي الترتيب الثاني محمد بن خيال نادي البرنيق. ...(وال)...