الاتحاد الليبي لكرة القدم يحدد أعمار اللاعبين لمسابقات الفئات السنية .الأحد ، 28-05-2017 - 19:33:00

طرابلس 28 مايو 2017 (وال) حدد الاتحاد الليبي لكرة القدم أعمار اللاعبين المشاركين في مسابقات الفئات السنية (البراعم - الآمال - الأواسط) للموسم الرياضي 2017-2018 المعتمدة بلائحة المسابقات الرياضية العامة . ونص القرار على أن تضم مسابقات فئة البراعم تحت 15 سنة مواليد 2004-2005-2006، وتضم مسابقات فئة الآمال تحت 17 سنة مواليد 2002-2003، فيما تضم مسابقة فئة الأواسط مواليد 1999- 2000-2001 . جاء ذلك في قرار مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم رقم 31 لسنة 2017 بشأن تحديد الأعمار لمسابقات الفئات السنية ، الصادر يوم الخميس الماضي الـ 25 من شهر مايو الجاري بطرابلس . ...(وال)...

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