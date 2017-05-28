لقاء ثلاثي لوزراء خارجية الجزائر و مصر و تونس لتقييم الوضع في ليبيا بداية الشهر المقبل.

الجزائر 28 مايو 2017 (وال)- اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية " عبد العزيز بن علي الشريف" ان وزراء خارجية الجزائر و مصر و تونس سيجتمعون يومي الـ 5 و الـ 6 من شهر يونيو المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن " الشريف " قوله إنه في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر و مصر و تونس يجتمع وزراء الشؤون الخارجية السادة " عبد القادر مساهل " و " سامح شكري " و " خميس الجيهناوي " يومي 5 و 6 يونيو 2017 بالجزائر العاصمة لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني". و خلال هذا اللقاء قال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزراء الثلاث سيعدون تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون انفسهم و دول الجوار و اعضاء المجتمع الدولي الاخرين وتلك المبذولة في اطار هذا التشاور الثلاثي الرامي الى مرافقة الاطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق و الجار". ...(وال)... وأج 281801 الجزائر مايو 17 نننننننن