استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للتجمع غدا الاثنين بطرابلس .

طرابلس 28 مايو 2017 (وال) - أستدعى الاتحاد الليبي لكرة القدم لاعبي المنتخب الوطني الأول للتجمع يوم غد الإثنين الموافق 29 من مايو الجاري بفندق باب البحر بطرابلس على تمام الساعة الواحدة ظهرا . وأفادت مصادر بالاتحاد وكالة الأنباء الليبية بان استدعاء اللاعبين يأتي ضمن استعدادات المنتخب للقاء المنتخب المصري للاعبين المحليين يوم الخامس من شهر يونيو القادم في القاهرة ولقائه أمام منتخب السيشل في التاسع من نفس الشهر في القاهرة ضمن تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كاس الأمم الأفريقية 2019 بجمهورية الكاميرون . وضمت قائمة الاستدعاء 18 لاعبا محليا هم : 1 / محمد نشنوش . 2 / عبد السلام مسلم . 3 / مفتاح الدرسي . 4/ احمد التربى . 5/ طارق الجمل . 6/ أحمد رمضان . 7/ محمد العياط . 8/ المعتصم صبو . 9/ أسامة شطيبة . 10/ عبد الرحمن خليفة. 11/ أحمد المقصي . 12/ فيصل البدري . 13/ سفيان عمران . 14/ إبراهيم العجيل . 15/ مؤيد اللافي . 16/ محمد الطبال . 17/ يحيى الزليتني . 18/ أنيس سلتو . وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد وجه خطابا يوم الخميس الماضي لكافة الاتحادات الفرعية بالمناطق لإبلاغ الأندية الواقعة في نطاقها بشأن استدعاء لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ...(وال)...