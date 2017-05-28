المحترف الليبي " محمد منير " يتوج مع فريقه " بارتيزان بلجراد " ببطولة الدوري والكأس الصربي لكرة القدم .

طرابلس 28 مايو 2017 (وال) توج اللاعب الدولي الليبي المحترف " محمد منير " بلقب بطولة كأس صربيا لكرة القدم للموسم الرياضي 2016-2017 ، وذلك بعد فوز فريقه " بارتيزان بلجراد " مساء أمس السبت على فريق " ريد ستار " بنتيجة هدف مقابل لا شي في المباراة النهائية . وبهذا يحقق المحترف الليبي " محمد المنير" الذي شارك بكامل زمن المباراة ضمن التشكيلة الأساسية الثنائية (الدوري الممتاز والكأس) مع فريقه " بارتيزان بلجراد " هذا الموسم . يشار إلى أن " محمد المنير " سبق وأن فاز بكأس صربيا للموسم الرياضي 2012-2013، عندما كان لاعبا بفريق " ياغودينا " . وسيشارك المحترف الليبي مع فريقه " بارتيزان بلجراد " صاحب المركز الأول في تصفيات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم . ...(وال)...