منظمة الصحة العالمية تقول إن الهند أبلغت عن حالات إصابة بفيروس زيكا.

نيودلهي 28 مايو 2017 (وال) - قالت منظمة الصحة العالمية إن الهند أبلغت عن حالات إصابة بفيروس زيكا وأضافت أنه يتعين بذل جهود لتعزيز المراقبة. وقالت المنظمة إن وزارة الصحة الهندية أبلغت في 15 مايو عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة في ولاية جوجارات الغربية. وطبقا للبيان فقد تم رصد الحالات خلال تحاليل في فبراير ونوفمبر العام الماضي في حين تم اكتشاف الحالة الثالثة في يناير هذا العام. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان على موقعها "هذه النتائج تشير إلى انخفاض مستوى انتقال فيروس زيكا وإن حالات جديدة ربما تحدث في المستقبل". وأضافت "من المعروف أن فيروس زيكا ينتشر في منطقة جنوب شرق آسيا وهذه النتائج لا تغير تقييم الخطر العالمي".