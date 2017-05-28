الأمم المتحدة تحذر من تزايد الاقتتال في الموصل وتدهور أوضاع المدنيين .

نيويورك(الامم المتحدة) 28 مايو 2017 (وال) - حذرت الأمم المتحدة من تدهور أوضاع المدنيين في مدينة الموصل العراقية, مع تزايد حدة القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي, الذين يسيطر على بضعة أحياء في المدينة. وقالت منسقة جهود الإغاثة الإنسانية في العراق ليزا غراندي "إن سكان المدينة العالقين داخلها يعانون من شح في المياه والغذاء وانقطاع الطاقة الكهربائية, بجانب استهداف مسلحي التنظيم المتشدد لمن يحاولون الهروب". ومن جهته, أكد الجيش العراقي أنه يحقق الكثير من التقدم فيما يتعلق باستعادة السيطرة على المدينة من قبضة تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية (داعش) الإرهابي.