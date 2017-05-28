تراجع استثمارات الصين الخارجية في أول 4 أشهر .

بكين 28 مايو 2017 (وال) - قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمارات الخارجية المباشرة بالقطاعات غير المالية تراجعت 1ر56 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى ابريل إلى 37ر26 مليار دولار مما يبرز تأثير القيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال. وأضافت الوزارة في بيان على موقعها أن الاستثمارات الخارجية للصين في أبريل هوت 8ر70 بالمئة مقارنة بها قبل عام لتبلغ 83ر5 مليار دولار ولم تذكر الوزارة تفسيرا للهبوط. وشددت الصين قبضتها على خروج الأموال من البلاد العام الماضي مع هبوط اليوان لأقل مستوى في ثمانية أعوام لكن العملة استقرت منذ بداية العام الحالي بفضل القيود وتراجع الدولار الأمريكي. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت الوزارة أن الاستثمارات الخارجية في 45 دولة فيما يتعلق "بمبادرة الحزام والطريق" بلغت 98ر3 مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من 2017 لكنها قالت إنها لا تشكل سوى 1ر15 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الخارجية لتلك الفترة.