سريلانكا: فرق الإغاثة والطوارئ أوصلت مساعدات غذائية ومياه لمتضرري الفيضانات .

كولومبو 28 مايو 2017 (وال) - قال متحدث باسم حكومة سريلانكا راجيثا سيناراتني إن فرق الإغاثة والطوارئ "أوصلت مساعدات غذائية ومياه, اليوم الأحد, إلى نصف مليون شخص نزحوا جراء الفيضانات الغزيرة في البلاد, وهي الأسوأ منذ عقد كامل". وأشار المتحدث في تصريح نقلته قناة "فرانس 24" إلى تكثيف عمليات الإغاثة بعد توقف الأمطار مع تعزيز المستشفيات بفرق طبية في المقاطعات المتضررة. هذه الأمطار الموسمية التي كانت متوقعة مساء الخميس الماضي, أنهت موجة جفاف كانت تهدد القطاع الزراعي وكذلك إنتاج الطاقة في البلاد. وكانت الأمطار الغزيرة قد بدأت في الهطول على أجزاء واسعة من البلاد منذ الخميس, ما تسبب في إغراق الطرق والمنازل ودفع السلطات لإغلاق عدد من المدارس, إلى جانب إرسال قوارب وطائرات عسكرية للمناطق المتضررة لتقديم المساعدة والإنقاذ. و كان مسؤولون سريلانكيون قد اعلنوا عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والانهيارات الطينية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا, إلى 126 قتيلا و97 مفقودا. واصدرت إدارة الكوارث تحذيرات للسكان على ضفاف نهر "كيلاني" طالبتهم فيها بضرورة الانتقال إلى أماكن مرتفعة للحفاظ على أرواحهم. وكانت الأمطار الغزيرة قد بدأت في الهطول على أجزاء واسعة من البلاد منذ يوم الخميس الماضي, ما تسبب في إغراق الطرق والمنازل ودفع السلطات لإغلاق عدد من المدارس, إلى جانب ارسال قوارب وطائرات عسكرية للمناطق المتضررة لتقديم المساعدة والإنقاذ.