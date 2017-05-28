إذاعة بنغازي المحلية تستأنف نشاطها .

بنغازي 28 مايو 2017 ( وال ) - استأنفت إذاعة بنغازي المحلية بثها على الموجة القصيرة 98.9 أف أم بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات . ويأتي استئناف إذاعة بنغازي المحلية لعملها كإذاعة رصينة تضم كوكبة من العناصر الإذاعية المخضرمة وذات الباع الطويل في هذا المجال. وقال مدير إذاعة بنغازي المحلية السيد " سليمان القبايلي " إن الخارطة البرامجية للإذاعة ستتنوع بين السياسة والثقافة والأدب إضافة إلى مجالات الحياة الأخرى. وأضاف أن هذه الإذاعة ستكون صوتا فعليا لخدمة جمهور مدينة بنغازي وعشاقها من المستمعين الذين واكبوا مختلف مراحلها، مؤكدا أن الخارطة البرامجية والإخبارية سترضي شغف كل المستمعين وتقدم الخدمة الأمثل لهم. ...(وال بنغازى)...