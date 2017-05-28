استمرار أعمال الصيانة بمحطة "سيمنس" داخل محطة محولات الشمال ببنغازي .

بنغازي 28 مايو 2017 ( وال ) - تستمر أعمال الصيانة على محطة "30" سمينس نتيجة الحريق الذي اندلع بالمحطة مؤخراً . وقال المكتب الإعلامي بالشركة العامة للكهرباء ( إن فرق الصيانة في غرفة التحكم 30 بنغازي مستمرة في اعمالها فى أيام شهر رمضان المبارك لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق من حي السلام إلى شبنة إلى امتداد الساحل من اللثامة إلى منطقة دريانة شرق بنغازي ) . وأوضح المكتب أنه تم تغذية بعض المحطات بالمناطق المذكورة بالمصادر البديلة بشكل متقطع خلال اليومين القادمين نتيجة لكبر حجم الأضرار بالمحطة. يذكر أن عطل كبير حدث يوم الخميس الماضى في نهاية مغذي سيدي منصور مما أدى إلى اشتعال النار في النهايات بمحطة سيمنس داخل محطة محولات الشمال جهد 220/30 ك.ف . ...(وال بنغازى)...